Трагедия. Загина хитова певица, влязла в историята

На 66-годишна възраст почина американската певица Джил Собуле, най-известна с новаторския си сингъл от 1995 г. „I Kissed A Girl“.

Собуле трагично загина при пожар в къща в Минеаполис рано в четвъртък сутринта, според Variety. По информация на местни медии, пожарникарите са получили сигнал около 5:30 сутринта в четвъртък за пожар в Уудбъри, Минесота. Къщата е била обхваната от пламъци, когато пристигнали първите реагиращи, а пожарът, чиято причина не е известна, се разследва.

Собуле, чиято песен е включена и в класическата комедия от 1995 г. „Clueless“, достига 20-то място в класацията на Billboard Modern Rock Tracks. „I Kissed A Girl“ става най-успешната открито ЛГБТК песен в класациите на Billboard до този момент, пише Телеграф.

Започвайки с дебютния си албум от 1990 г., Things Here Are Different, Собуле издава впечатляващите 10 студийни албума и два диска на живо. Тя участва и в концертен филм от 2003 г., а през 2001 г. издава компилация с най-големите си хитове, както и няколко миниалбума през 2000-те и началото на 2010-те.

