Стивън Кинг обяви на чия страна е във войната /Фото/

Световноизвестният писател Стивън Кинг изрази подкрепата си към Украйна в социалните мрежи.

"Обикновено не публикувам свои снимки, но днес правя изключение", написа Кралят на ужасите в Туитър профила си.

Посланието е към снимка, на която прочутият автор позира с тениска, носеща надписа "Подкрепям Украйна".

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv