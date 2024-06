И тази година Midalidare Rock In The Wine Valley ще предложи втора сцена, на която ще се изявяват само български банди. Програмата на After Party сцената ще стартира след приключване на основната сцена и ще забавлява всички фенове до малките часове.

В петък на After Party сцената ще видим легендарните „Конкурент“ и „Монолит“, както и младите надежди от Reveries (Ревърийс).

В събота на сцената ще се качат младите банди Lampa и Кота 0.

