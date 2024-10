Отиде си голям американски певец

Носителят на награда "Грами" Джак Джоунс, известен с тематичната песен към телевизионeн сериал The Love Boat, почина на 86-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.



Смъртта му е настъпила на 23 октомври в болница в Ранчо Мираж, щата Калифорния, след като повече от две години се е борил с левкемия. Това се казва в изявление на мениджъра на певеца Милт Съчин, пише БТА.



Джон Джоунс започва певческата си кариера през 50-те години на миналия век, а през 60-те години печели две награди "Грами" за най-добро вокално изпълнение - едното отличие е за песента Lollipops And Roses, а другата е за Wives and Lovers.

През следващите години той е номиниран за няколко награди "Грами", включително за албума Jack Jones Paints A Tribute To Tony Bennett през 1999 г.

През 1980 г. неговата тематична песен за телевизионното шоу The Love Boat се издига до № 37 в класация на "Билборд".



Джоунс е и чест гост в популярното романтично комедийно шоу, в което гостуващи звезди, от Джийн Кели до Джанет Джаксън, поемат на круиз и се влюбват един в друг, припомня Асошиейтед прес.

