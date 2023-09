Оливия Родриго се изкачи на върха на британската класация

Британската класация за албуми с "Guts", е оглавена от Оливия Родриго съобщи Би Би Си.

Вторият албум на 20-годишната звезда задмина по продажби всички останали в топ 10, взети заедно.

Предишният албум на Оливия Родриго - "Sour" от 2021 г. също беше на първо място в британската класация. Певицата призна, че трудно е създала продължението, защото "когато пише текст, си мисли как в Туитър го разнищват". За нея това е антитеза на креативността и заради това се пренастройва и се опитва да създава песни, които би искала да чуе по радиото.

"Guts" получи ласкави отзиви от критиката, като постигна оценка 90 от 100 на сайта Метакритик. Сп. "Ролинг стоун" го обяви за "още една мигновена класика, с нейните най-амбициозни, интимни и объркани песни досега", а Пичфорк описва 12-те песни като "буйна" колекция от "химни на нахакана рокерка и проникновени балади".

За една седмица "Guts" отчита продажби от 60 300 албумни единици - комбинация от физически продажби и стрийминг. Това е с почти 10 000 повече от "Sour".

На второ място в британската класация за албуми е Травис Скот с "Utopia". Трета е група "Корал" със "Sea Of Mirrors". Следват "The Highlights" на Уикенд, Рошийн Мърфи с "Hit Parade" и "Кемикъл брадърс" с " For That Beautiful Feeling" .

Успехът на албума "Guts" се отразява и в класацията на синглите, в която Родриго има три песни в топ 10 - "Vampire" на второ място, "Bad Idea, Right?" на трето и "Get Him Back!" на седмо.

Доджа Кет обаче оглавява класацията на синглите с "Paint The Town Red", пише БТА