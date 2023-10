Hidden – лиричната меланхолия на Me And My Devil

Me And My Devil продължават с музикалната си инвазия. “Hidden” е третият сингъл от предстоящия втори албум на групата. Този път четиримата представят лиричен завой, който издава и повече за цялото настроение в бъдещия албум – абстрактни пространства и поп мелодии кореспондират с меланхолия и тежки бийтове.

Камерното и минимъл усещане, което видеото на “Hidden” носи, e аналогия за момчешките отношения в рок бандите и творческите процеси, преминаващи през куп емоции. Главните роли се изпълняват от Кай Каспарянов и Виго Георгиев – истински ребъл приятели в реалния живот.

Концепцията на новото видео предлага на преден план детайли, които сглобяват пъзел за влиянията в музиката на Me And My Devil, а безфокусните визуални решения – пресъздават творческите и емоционалните скитания на членовете на групата.

„Музиката винаги е отражение на емоционалното възприемане на света и отношенията между хората. Ние не правим изключение и затова сме просто бекграунд, в който музиката ни се разтваря, за да направи осезаем живота ни, в който често пъти всичко се случва като в игра“, споделят от групата.

“Hidden” e вече във всички музикални платформи, а Me And My Devil продължават работата по втория си албум, като голяма част от композициите са вече завършени.

***

Me And My Devil са:

Васил Първановски /китари, вокали, програминг/

Ангел Каспарянов /вокали, клавишни/

Мартин Стоянов /бас/

Деян Драгиев – Даката /барабани/

@Facebook Me And My Devil

@Instagram Me And My Devil

@Spotify Me And My Devil

@Bandcamp Me And My Devil

@Youtube Me And My Devil

Press & Bookings: Projector Plus

