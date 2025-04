Голям успех за филм с Мария Бакалова

Филм с участието на Мария Бакалова е сред отличените на 40-ия Международен филмов фестивал в Санта Барбара, САЩ, съобщават "Варайъти" и "Дедлайн".

Научнофантастичната лента O Horizon ("О, хоризонт") с елементи на драма и комедия получи наградата Panavision Spirit за независимо кино, предаде БТА.

Филмът на режисьорката Мадлин Саклър събира на екран двама номинирани за "Оскар" актьор - Бакалова и Дейвид Стратеърн.

Саклър е и сценаристка на филма, в който Мария Бакалова се превъплъщава в образа на Аби - брилянтна невролобиоложка, загубила неотдавна баща си (Стратеърн). Героинята на българската актриса се запознава с програмист, създал технология, която я свързва с него. Връзката с дигитализирания й баща я кара да преоцени отношенията си с хората и работата си.

Мария Бакалова получи номинация за "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението си във филма "Борат 2" (2020). Тя участва в "Жените наистина плачат" на Весела Казакова, който беше представен на кинофестивала в Кан в секцията "Особен поглед". Актрисата се снима също в "Убийствена игра" и озвучи Космо в "Пазители на галактиката 3". Бакалова е част от актьорския състав и на продуцирания от София Копола "Fairyland", показан премиерно на кинофестивала "Сънданс".

На 40-ия кинофестивал в Санта Барбара бяха показани 185 филма от 60 страни, сред които Кипър, Испания, Германия, Иран, Тайван и САЩ. Сред отличените се наредиха също Out of Plain Sight (Награда на публиката) и Yen and Al-Lee (Най-добър международен филм).

