Филип под прицела на Денис в "Братя"

“Ще мога ли?“ е новото видео между небето и океана на No More Many Mo...

Chewbacca, любимият режисьор на бандата, решава да използва и по-различна концепция за заснемане на видеото към песента като го превръща в светъл лъч за есенните дни и мрачно ежедневие и избира да зас...