Фестивалите официално се завърнаха!

Днес е вторият ден на HILLS OF ROCK- Sofia Editionс ОDD CREW, KULTUR SHOCK, SOLENCE, ILL NIÑO иFIVE FINGER DEATH PUNCH

След двугодишна паузанай-мащабният рок фестивал у нас се завърна с пълна сила, две издания и хиляди усмихнати фенове още в първия си фестивален ден. Софийското издание на HILLS OF ROCK стартира с изключително позитивна атмосфера в Парка на летище София снощи ударнос култовите SISTERS OF MERCY и PLACEBO и балканските парти машини DUBIOZAKOLEKTIV, BAZZOOKASиKOZA MOSTRA. След рок програмата на фестивала, забележителна селекция на артисти за HILLS OF BASS на HMSU начело с CHASE&STATUS привлече хиляди почитатели и на електронната музика у нас.

Днес на сцената на предприемчивата фестивална локация първа излиза единствената българска група в афиша на HILLS OF ROCK – Sofia Edition – ОDD CREW, след тях - джипси-пънк бандата KULTUR SHOCK, шведитe SOLENCE, метъл кор урагана ILL NIÑOигрупата с повече от 3 милиарда слушания в мрежата и милиони последователи у нас и по цял свят - FIVE FINGER DEATH PUNCH. Фенските очаквания, а и тези на самата банда, за шоуто на глобалния метъл феномен 5FDPе да надмине последния им концерт в Арена Армеец през 2020. HILLS OF BASS2022 продължава на основната сцена веднага след хедлайнерите на фестивала в Парка на летище Софияс NOISIA, като закупените вече билети за HILLS OF ROCK - SOFIA EDITION 2022са валидни и за нощната част.

Снимки от официалните фотографи на FEST TEAM за HILLS OF ROCK, може да намерите тук. Пълният ред и часове на излизане на бандите са тук: http://hillsofrock.com/se/schedule/. Карта на фестивалната зона има тук. Билети ще се предлагат и на място, а до началото на събитието – и онлайн с 30% отстъпка като член на Fest Club от www.ticketstation.bg.

Припомняме, четова е самоначалотона фестивалното рок лято, а кулминацията на HILLS OF ROCK предстои в Пловдив от 21 до 23 юли на със SLIPKNOT, MERCYFUL FATE, SABATON и още повече от 40 артиста.

Актуални новини и анонси от организаторите: festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, социалните мрежи и събитието във Facebook.