Дейв Мъстейн разтърси София

Метъл величията от Мегадет се завърнаха за нов концерт на родна земя! Грандиозното шоу на Дейв Мъстейн и компания се състоя на "Arena Sofia" (Колодрума) и бе част от организираната от "Fest Team" концертна поредица "Sofia Solid 2024".

Преди дългоочакваната поява на американците, на сцената се качиха родните ветерани от Ciroza, които успяха да загреят прииждащата публика с 20-минутен сет. След няколко годишна пауза завръщането си в България най-сетне отбеляза гръцката траш машина Suicidal Angels. Момчетата изпълниха някои от най-бруталните си песни за своите фенове у нас в рамките на 50 минути. Легендите от Мегадет стъпиха на сцената точно в 21:30 часа пред претъпканата "Arena Sofia". Няколкохилядната публика посрещна Мъстейн и актуалния състав на бенда - завърналия се басист James LoMenzo, финландския китарист Teemu Mantysaari и барабаниста на бандата от 2016 г. насам Dirk Verbeuren, с бурни овации и още след първите ноти на "The Sick, the Dying… and the Dead!" всички избухнаха подобаващо.

Траш величията представиха зрелищен сет от 17 песни, като изсвириха за първи път в това турне две класически парчета от ранните години на групата - The Conjuring и Rattlehead. Дейв този път наблегна почти изцяло на големите хитове от творчеството си, като единсвтената друга песен от "The Sick, the Dying… and the Dead!" бе "We'll Be Back". Феновете в София чуха и още няколко приятни изненади, като "Devil's Island". Публиката даде всичко от себе си и показа защо групата се завръща периодично у нас за големи концерти.

