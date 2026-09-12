Музикални легенди обявиха края
Задава се прощално турне
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Задава се прощално турне
Грандиозен концерт на Мегадет в столицата
"Мегадет" пристигат още днес
Красивата наследница на фронтмена на "Мегадет" Дейв Мъстейн - Електра, идва с баща си и бандата му за шоуто им на 7 юли в зала "Универсиада". Едва 18-...
Създателите на траш метъла куфеят в "Универсиада" Една от най-влиятелните банди в тежката музика - "Мегадет", пристига в София. Дейв Мъстейн и компан...