Концертът „Бяла Коледа“ с Биг бенда на БНР, Милица Гладнишка и Павел Терзийски е на 23 декември от 20 часа в София лайв клуб. Меломаните ще бъдат до любимите си изпълнители преди Бъдни вечер, за да споделят приказните моменти и радостта от най-светлите християнски празници чрез силата на музиката. Някои от най-магичните коледни песни, джаз стандарти и евъргрийни ще звучат под палката на диригента Антони Дончев.

За първи път като дует Милица Гладнишка и Павел Терзийски ще извисят глас за класиките Silver Bells, Frosty The Snow Man, Have Yourself A Merry Little Christmas, Let it Snow. Срещата на публиката в края на всяка календарна година с обичани певци и инструменталисти е традиционен коледен подарък, с който Биг бендът на БНР радва почитателите си. Закупените билети за 11 декември важат без презаверка за новата дата 23 декември. Ако сте възпрепятствани да посетите събитието, срокът за възстановяване на сумата е 21 декември на касите, от които са закупени билетите.