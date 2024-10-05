Избори 2024

Пеевски: Всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре (Уникално видео)

Онези, които вървят срещу течението, променят света, каза още той

Пеевски: Всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре (Уникално видео) | StandartNews.com
05 окт 24 | 21:43
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Фатме Мустафова

Всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре. Това заяви председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски във видео, разпространено от Топ Преса. 

Ето и целия текст на видеото:

Колкото повече ни казват, че нещо е невъзможно, толкова по-силно трябва да сме решени да докажем обратното.

Вижте в това шанса, защото онези, които вървят срещу течението, променят света и оставят истински отпечатък.

Слушайте сърцето си и знайте, че всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре!

Аз, Делян Пеевски ви казвам:
Време е за ново начало!

Гласувайте с номер 8 в бюлетината за ДПС-Ново начало!

 

 

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Автор Фатме Мустафова

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