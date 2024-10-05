Пеевски: Всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре (Уникално видео)

Всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре. Това заяви председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски във видео, разпространено от Топ Преса.

Ето и целия текст на видеото:

Колкото повече ни казват, че нещо е невъзможно, толкова по-силно трябва да сме решени да докажем обратното.

Вижте в това шанса, защото онези, които вървят срещу течението, променят света и оставят истински отпечатък.

Слушайте сърцето си и знайте, че всяко ново начало е пътят към по-хубавото утре!

Аз, Делян Пеевски ви казвам:

Време е за ново начало!

Гласувайте с номер 8 в бюлетината за ДПС-Ново начало!

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