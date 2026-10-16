Огромно признание за Цоло Вутов и Найден Тодоров

„Наследството е родолюбие, наследството е добродетел, наследството е отговорност.“ Това силно послание отправи заместник-председателят на 52-ото Народно събрание Айтен Сабри по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“. Тя връчи престижни отличия на две забележителни личности - проф. Цоло Вутов за инвестициите му в материалното и духовното наследство на регионите и маестро Найден Тодоров за изключителния му принос към българската култура. Наградата на проф. Вутов беше приета от Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“, а маестро Тодоров получи своето отличие лично.

Да предадем България на следващите поколения

В емоционалното си обръщение Айтен Сабри подчерта, че опазването на националното наследство не е просто почит към историята, а личен дълг на всеки българин.

„За мен е изключителна чест да връча наградата „Пазител на наследството“. Награда, която е отговорност за хората, които съхраняват корените на България, но и създават бъдеще“, заяви тя.

Според нея съхраняването на българското изисква постоянство, грижа и осъзнаване, че полученото от предците трябва да достигне до бъдещите поколения.

„Всеки един от нас трябва да съхранява България такава, каквато сме я получили, и България такава, каквато трябва да я предадем на следващите поколения“, подчерта Сабри.

Цоло Вутов - човекът зад „Българските добродетели“

Специалната награда за инвестиции в материалното и духовното наследство на регионите беше присъдена на проф. Цоло Вутов.

Отличието беше признание за неговата последователна подкрепа за местните общности и за основаната по негова инициатива благотворителна програма „Българските добродетели“.

Маестро Найден Тодоров - музикалният посланик на България

Именитият ни диригент превърна Софийската филхармония в една от най-разпознаваемите музикални емблеми на страната. Наградата отчете и приноса му като министър на културата за инициативата Центърът за подводна археология в Созопол да получи статут на регионален институт под егидата на ЮНЕСКО.