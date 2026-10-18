Златен занаят чупи рекорди. Търсят кадри от България до Швейцария

В свят, в който изкуственият интелект пише текстове, създава изображения и поема все повече задачи, има занаят, при който човешките ръце остават незаменими и струват все по-скъпо. Часовникарят. Човекът, който разглобява механизъм с десетки миниатюрни компоненти, открива повреда, невидима за обикновеното око, и връща точността на предмет, който може да струва колкото автомобил.

Този занаят, свързван с търпение, лупа и фини инструменти, се оказва все по-ценен в световната индустрия. Швейцария, родината на някои от най-прочутите марки луксозни часовници, от години предупреждава за недостиг на квалифицирани кадри. В България също има работодатели, които търсят часовникари и са готови да обучават хора без предишен опит в професията.

Така един почти забравен занаят се оказва възможност за професионална реализация, която трудно може да бъде заменена от автоматизацията.

Швейцария търси близо 4000 специалисти

Мащабът на проблема личи от изследване на Швейцарската работодателска асоциация на часовникарската индустрия. Според прогнозата на организацията до края на 2026 г. секторът трябва да привлече и обучи 3835 квалифицирани специалисти.

От тях 1466 души са необходими за нови работни места, а други 2369 трябва да заместят служители, които се очаква да се пенсионират. Това означава, че около 62% от прогнозната потребност е свързана със смяната на поколенията, а не с разкриването на нови позиции.

Недостигът не се отнася единствено до майсторите, които ремонтират готови часовници. Индустрията търси и оператори в часовникарското производство, специалисти по микротехнологичен контрол на качеството и техници, които обработват и завършват прецизни компоненти.

Съвременното часовникарство е цяла производствена екосистема, в която участват специалисти по механика, микротехнологии, обработка на материали и контрол на качеството.

Почти 6000 франка месечно

Възнагражденията са една от причините професията да привлича внимание. По данни на работодателската асоциация на швейцарската часовникарска индустрия медианната месечна заплата в сектора през 2026 г. достига 5958 швейцарски франка.

Това е медиана за часовникарската индустрия като цяло, а не гарантирана заплата за всеки часовникар. Възнаграждението зависи от опита, конкретната специалност, работодателя и региона. Едно е да работиш на производствена линия, друго е да диагностицираш и ремонтираш сложни механични механизми, а трето – да обслужваш редки и скъпи часовници в специализиран сервиз.

Точно тук се крие потенциалът на професията. Подготовката отнема време, а уменията се натрупват с практика. Не е достатъчно човек да има добра сръчност – необходими са техническо мислене, концентрация, търпение и способност да открива проблеми в механизъм, съставен от миниатюрни детайли.

България: От 680 евро до над 2000 евро според позицията

У нас картината е по-различна. Няма надеждна национална статистика, която да показва отделно средната заплата на часовникарите. Наличните данни обаче дават ориентир за възможните възнаграждения.

Според WageIndicator, който публикува оценки за широката професионална група на работниците по производство и ремонт на прецизни инструменти, възнагражденията при започване на работа обичайно са в диапазона 679–993 евро брутно месечно за начинаещите и 689–1061 евро след пет години стаж.

Има и конкретен пример за значително по-високо възнаграждение. В данните на платформата YOX за компанията „БЕША-Б“, която работи в търговията с часовници и бижутерия, е посочена заплата от 2045 евро. Нещо повече - работодателите са готови да обучават кадрите си, за да се развиват.

Rolex създава ново поколение майстори

В САЩ недостигът на часовникари също се превръща в сериозен проблем. През 2026 г. The Times съобщава, че Rolex развива собствен обучителен център в Далас, който подготвя специалисти за сервизната мрежа на марката в Северна Америка.

Програмата продължава 18 месеца, а предишният опит в часовникарството не е задължителен. Обучението включва микромеханика, ремонт, поддръжка и работа с механизмите на Rolex.

Според публикацията на The Times от юни 2026 г. за един от випуските е съобщено средно годишно възнаграждение от 96 000 долара за завършилите, които получават предложения за работа. Това е американски пример от специализирана програма и не може да се пренася директно към България или Швейцария.

Но той показва, че работодателите могат да инвестират сериозно в подготовката на хора, които притежават необходимите качества, дори когато започват без опит в професията.

Занаятът оцелява, но индустрията не е без проблеми

Недостигът на часовникари не означава, че цялата швейцарска индустрия се намира в период на безусловен възход. През 2025 г. броят на заетите в сектора намалява с 835 души на годишна база, или с 1,3%, до 64 807 души в края на септември. Това показват данните на швейцарската работодателска асоциация, цитирани от обществената медия SRF.

Причините са свързани със спада на обемите при някои доставчици на компоненти, инструменти и монтажни дейности. В началото на 2026 г. швейцарските власти също отчитат натиск върху сектора заради по-слабото търсене в Китай и Хонконг, митническата несигурност и високите цени на златото.

Пазарът е поляризиран. Най-скъпите часовници се представят по-добре от някои средни ценови категории, а отделни компании ограничават производството и работното време. Това означава, че недостигът на квалифицирани майстори съществува успоредно с трудности за други части от индустрията.

Тъкмо затова бъдещето на професията не зависи само от продажбите на нови часовници. Важни са и ремонтът, сервизното обслужване, реставрацията на стари модели и поддръжката на вече продадените механизми.

Професия, която не се учи за един ден

Часовникарството не е бърз път към висока заплата. То изисква обучение, практика и постепенно натрупване на опит. Но за хората с технически способности предлага нещо все по-рядко на съвременния пазар на труда – специализация, при която майсторството има реална стойност.