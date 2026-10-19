Всичко по темата професии на бъдещето

Златен занаят чупи рекорди. Търсят кадри от България до Швейцария
Майсторите на часовници не достигат, ремонтите на луксозни модели чакат с месеци, а заплатите в швей...
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Майсторите на часовници не достигат, ремонтите на луксозни модели чакат с месеци, а заплатите в швей...
Има една уловка - изисква непрекъснато обучение
Тези занаяти ще се котират добре