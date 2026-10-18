Китай готви нов удар в Европа. Възражда пазара на тези коли

Европа наложи мита върху китайските електрически автомобили и ограничи хибридите до 350 000 единици годишно. В същото време обаче всяка бариера, издигната от Брюксел, успява само да забави инвазията на колите от Китай, без да успее да ги спре. И сега производителите от азиатската държава се насочват към следващата свободна ниша на пазара – тази на дизеловите модели.

Въпреки опитите си Европа не може да контролира стратегическите движения, идващи от далечен Китай. Властите в Брюксел демонстрират неефективност с вземането на решения, което оставя производителите от Стария континент във все по-безпомощна ситуация, тъй като всички мерки се оказват неуспешни.

Митата върху електрическите автомобили бяха първата стъпка в опитите за овладяване на китайските марки, предизвиквайки истинска война с Пекин. Те бяха последвани от опит за договаряне на таван от 350 000 хибрида в продължение на четири години, което означава намаляване с повече от 50% на китайските внос на такива коли.

Големият въпрос е дали това наистина ще забави китайците или просто ще промени това, което продават. Налозите до 35,3%, които бяха наложени на китайските електрически автомобили, са в сила от октомври 2024, като те са довели до спад на пазарния дял от 22% на 17%.

В същото време вносът от китайски марки като цяло продължава да расте, а щетите са за европейските производители, чийто дял за същия период е намалял от 38% на 23%. Сред трите най-продавани PHEV в ЕС тази година нито един не е европейски, като всички са китайци - BYD Atto 2 DM-i, BYD Seal U DM-i и JAECOO 7.

Китайските производители направиха очевидното. Според ACEA техният дял при плъг-ин хибридите нараснал от 2% през 2024 до 25% през първата половина на 2026, а при конвенционалните хибриди - от 2% до 14%. Китайските пълни хибриди са се увеличили от 659 единици през 2022 до 160 662 за първите седем месеца на 2026.

Сега Европа иска да ограничи и тези автомобили, като въвежда таван от 350 000 бройки годишно. Тази бройка обаче важи само за внесените от Китай хибриди. Тоест, произведените на Стария континент не се броят. Казано по друг начин – китайски автомобил, сглобен в ЕС, се брои за европейски и не влиза в ограничението.

Посланието на Брюксел е ясно - китайците могат да се отърват от ограничения, като внасят от други държави или инвестират в Европа. Това обаче не решава проблема, тъй като силните страни на азиатските марки ще останат техните доставчици, тяхната скорост на развитие и техните батерии. И когато те ги пренесат на Стария континент, той ще бъде залят от китайски хибриди и електромобили. А европейските производители ще продължат да губят пазарен дял.

Експерти от автомобилната индустрия са категорични - да се мисли, че най-големият пазар в света е ангажиран само с електрическото задвижване, въпреки че е абсолютният лидер в сектора, е голяма грешка. Китайците търсят алтернативи на водорода, синтетичните горива и дори дизела, който ЕС, ако можеше, вече щеше да забрани.

Европа превърна дизела в малък пазар и днес той заема около само 7,5% от европейските регистрации през първата половина на 2026, след като само преди няколко години той беше 80%. Ясно е, че автомобилите няма да решат изхода от водената война на пазара, но е факт и друга – на континента вече се появяват китайски автомобили, задвижвани с дизел.

Един от примерите е BAW 212 - офроудър, базиран на класическата конфигурация на шаси с рама и напречни греди, оборудван с 2.0-литров дизелов двигател със 166 к.с. Цената му е около 43 500 евро, като това е на половина от Toyota Land Cruiser. И той е ясен сигнал от китайските марки, че там Европа хвърля кърпата, някой по-евтин отмъква клиентите.