Зеленски след разговора с Петков: Оценяваме подкрепата на България

„Оценяваме подкрепата на България за присъединяването на Украйна към ЕС“.

Това написа в „Туитър“ президентът на Украйна Володимир Зеленски след разговор с българския премиер Кирил Петков.

„Проведох телефонен разговор с министър-председателя на България Кирил Петков. В дневния ред на разговорите – ходът на противодействие на руската агресия, санкционният натиск върху Русия, помощта на партньорите за Украйна“, пише още в поста на украинския президент.

Had a phone conversation with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov. On the agenda of the talks - the course of countering Russian aggression, sanctions pressure on Russia, help of partners to 🇺🇦. We appreciate the support of 🇧🇬 for Ukraine's accession to the EU. #StopRussia