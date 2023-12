Зеленски благодари на Пеевски за помощта за Украйна

Истината има една особеност. Тя винаги излиза наяве. Колкото по-късно, толкова по-болезнено.

Умнокрасивитетът, похитил ролята на морален съдник в България, научи този урок по най-трудния начин. От няколко дни знайни и незнайни герои обикалят медиите, за да обясняват, че евроатлантизмът на председателя на ПГ на ДПС е фалшив.

Днес обаче признанието кои са истинските евроатлантици в България дойде не от жълтите павета, а лично от президента Володимир Зеленски. Той благодари на лидера на ДПС Делян Пеевски, за това че България предоставя допълнителна помощ за Киев.

ДПС подкрепи с гласовете си предоставянето на допълнителен пакет военна помощ за Украйна. Решението, подкрепено още от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, предвижда на Киев да бъдат изпратени преносими зенитно-ракетни комплекси и зенитни ракети.

Малко по-рано ДПС подкрепи с гласовете си отхвърлянето на ветото на президента върху Закона за ратифициране на споразумението с Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника.

Благодарен съм на българския парламент за повторното потвърждаване на доставката на БТР-и за Украйна, както и на новия пакет военна помощ. С това решение ние укрепваме нашата Европа и защитата на свободата, написа Зеленски в личния си профил с социалната мрежа Х. И благодари на политическите лидера Делян Пеевски, Бойко Борисов и Кирил Петков.

Пеевски категорично заяви, че основен приоритет на ДПС са две неща. Във външен план – евроатлантизмът на България, във вътрешен - край на договорките на тъмно. Евроатлантизмът на Пеевски и ДПС е безспорен. И днес бе доказан и оценен за пореден път. Не случайно Делян Пеевски стана зам.-председател на групата за приятелство с Украйна, начело на която е Ивайло Мирчев.

На задкулисието му предстои да види как Пеевски се бори със злоупотребите. Най-хубавото предстои.

I am grateful to the Bulgarian Parliament for reconfirming the delivery of APCs to Ukraine as well as the new military aid package.



I thank political leaders @BoykoBorissov, Delyan Peevski @dps_news, and @KirilPetkov.



With this decision, we are strengthening our Europe and the…