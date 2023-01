Съдбовна прогноза на Навални за Христо Грозев се сбъдва

Съдбовна прогноза на руския опозиционен лидер Алексей Навални за българския разследващ журналист Христо Грозев, когото Русия обяви за издирване, е напът да се сбъдне. Навални ми каза: Ти ще вземеш Оскар, а аз ще съм в затвора. Това към днешна дата може да се окаже вярно, коментира Грозев в интервю за бТВ.

Документалният филм „Навални” с участието на Грозев и номиниран за Оскар.

През август 2020 г. самолет, пътуващ от Сибир за Москва, каца аварийно. Един от пътниците му, лидерът на руската опозиция Алексей Навални, е с опасност за живота. Откаран e в местна сибирска болница и, в крайна сметка, е евакуиран в Берлин, където лекарите потвърждават, че е отровен. Така започва лентата, проследяваща Навални и работата му с българския разследващ журналист Христо Грозев, който се опитва да разбере кой всъщност е отровил руския политик.

Грозев и Навални успяват да намерят агенти на Федералната служба за сигурност (ФСБ), изпратени да убият политика, но не спират дотук. Навални се обажда на всеки един от тях, един по един, за да ги пита защо са го направили...

Филмът "Навални" на канадския режисьор Даниъл Роер е един от претендентите в категорията за най-добър документален филм на тазгодишните Оскари. Той ще се съревновава с All the Beauty and the Bloodshed, All That Breathes, Fire of Love и A House Made of Splinters.

"Навални" вече спечели двете ключови награди на фестивала за независимо кино Sundance през 2022 г. в САЩ.

Първата е за най-добър документален филм според публиката. Тя се връчва всяка година на оценения най-високо от зрителите филм.

Втората - любимец на фестивала, се дава далеч по-рядко и показва, че е първи сред всички 84 други филма на фестивала тази година.