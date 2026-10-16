Радев с призив към ЕС от Брюксел

По време на срещата на върха в Брюксел българският министър-председател Румен Радев призова Европейския съюз да засили контрола по външните си граници и да предостави по-съществена подкрепа за страните, поемащи основната тежест на нелегалната миграция.

Според Радев надеждната гранична охрана е ключова за сигурността на континента. Той изтъкна, че е необходима реална солидарност между държавите членки, както и по-тясно партньорство със страните на произход на мигрантите. По думите му трайното справяне с проблема изисква не само строг контрол, но и по-бързи и ефективни процедури за връщане на лицата без право на престой в ЕС.

Вторият ден от заседанието на Европейския съвет е фокусиран върху сигурността, европейската отбрана и войната в Украйна, с акцент върху руските хибридни заплахи и инцидентите с търговски кораби в Черно море край България и Румъния.

На форума присъства и украинският президент Володимир Зеленски, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС подготвя 22-ри пакет от санкции срещу Москва. Тя бе категорична, че ограниченията няма да бъдат отменени до края на войната, отбелязвайки, че Русия не е спазила предложението за енергийно примирие.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също призова за засилване на натиска върху Кремъл, като сред основните теми остава използването на замразените руски активи в подкрепа на Киев и укрепването на сигурността в Черноморския регион.