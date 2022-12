Какво не знаем за проф. Габровски

Професор Николай Габровски, кандидатът на ГЕРБ-СДС за премиер, е един от най-прочутите неврохирурзи у нас. Потомствен лекар, трето поколение. Баща му Стефан Габровски минава за доайенът на неврохирургията в България и също дава живота си на "Пирогов".

Николай Габровски е заместник-директор на най-голямата болница за спешна помощ у нас по медицинската част. Той подава оставка по време на първия служебен кабинет, несъгласен с министерството на здравеопазването, което сменя ръководството на "Пирогов". Професорът скача открито в защита на професор Балтов, като нарича уволнението му чисто политическо.

Д-р Габровски завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1996 година. Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ "Царица Йоанна".

В Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" е от 1997 година. През 2005 година д-р Габровски защитава дисертация на тема "Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика". От 2006 година е завеждащ на отделението по невроонкология. От 2008 е "Доцент" по неврохирургия. През 2010 е избран за Заместник председател на Българско дружество по неврохирургия През 2011 година е избран за Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов".

От началото на 2011 година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването.

През януари 2012 проф. Н. Габровски е поканен за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет) – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейски мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.

През 2014 година е избран за "Професор" по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на университетска болница "Пирогов".

Проф. Николай Габровски е избран за член на Управителния съвет на Български лекарски съюз през 2015 година, а от юни 2018 до септември 2021 е заместник-председател на съсловната организация.

От 03.2017 до 07.2021 година е заместник-директор по лечебната дейност на университетска болница „Н.И. Пирогов”.

През 2018 година, проф. Николай Габровские е избран за председател на Българското дружество по неврохирургия, а през 2022 е преизбран за втори мандат на тази позиция.

През ноември 2021, проф. Николай Габровски е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН).

През октомври 2022, Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (European Association of Neurosurgical societies - EANS, създава работна група за Нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията (Emerging tehcnologies and innovations in neurosurgery - ETIN и за неин пръв председател е избиран проф. Николай Габровски.

Интересното е, че като млад той не иска да е лекар. "Като ученик много уверено казваше: Баща ми, няма да ставам лекар, нали виждам какво е – нямаш спокоен ден, нямаш нормална нощ, не знаеш празници, ходене на почивка, само голяма отговорност и накрая на месеца си броиш стотинките", разказва бащата Стефан Габровски, ".

Но в последните класове на гимназията – така беше и при мен, и аз имах други планове за живота си, нещата се обърнаха и твърдо се насочи към медицината с желание да специализира точно неврохирургия.

Докато следваше, едновременно работеше като санитар и аз му предложих да му помагаме, ако няма пари, но да ходи по кръжоци, на нощни дежурства, за да навлиза в специалността. Не, баща ми - казва той, – аз искам да извървя целия път, от първото стъпало, докъдето стигна нагоре. Искам, като не съм доволен от работата на някого, да мога да му кажа какво да направи и ако трябва, да му покажа как. След това беше и сестра в реанимация, после лекар в интензивно отделение. Едно по едно мина през всички стъпала, специализира при един от най-добрите съвременни неврохирурзи - проф. Брочи в Брюксел".

Кандидатът за премиер има син и дъщеря, които обаче се развиват в сфери далеч от медицината. Съпругата му също не е медик.

Професор Габровски беше един от най-ревностните поддръжници на мерките срещу КОВИД-19, тъй като по едно време "Пирогов" буквално се задъхваше под наплива на болни, пише "Марица".

