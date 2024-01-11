Става страшно! Обявиха жълт код в 13 области

Жълт код за потенциално опасно време и много ниски температури е обявен за 13 области утре. Най-студено ще бъде в София област, София град, Перник, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Търговище, Русе, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

В тези райони се очакват минимални температури от -14 до -9 градуса. Максималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София - около минус 1°, посочват от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре облачността ще намалява до предимно слънчево. По-значителна ще се задържи над Източна България и там на отделни места ще прехвърча сняг. Ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, който в източните райони постепенно ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух.

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