След броени дни стартира Bar Masters 2023 - най-емблематичната за барманската общност програма

Професионалните бармани, желаещи да се включат в едно от най-големите предизвикателства за бранша у нас, могат да заявят своето участие до 31 март

На 4 април 2023 г. стартира петото издание на една от най-популярните за България програми за бармани - Bar Masters. И през тази година форматът, организиран от Кока-Кола ХБК България, ще сплоти барманската общност в страната, предоставяйки възможност на редица професионални бармани да се учат от най-известните и утвърдили се имена в бар културата. Формата за регистрация за тазгодишното коктейлно приключение е все още отворена и до 31 март всички желаещи да изпитат своите знания и умения и да придобият нови такива, имат възможност да се включват, попълвайки кратката форма за записване на https://mybar.bg/barmasters/.

Световноизвестни лектори и уважавани български ментори, в продължение на няколко месеца и в рамките на четири етапа, ще преведат участниците през серия от предизвикателства, полезни уебинари и интригуващи обучения. Тази година участниците ще се впуснат в коктейлно приключение, съчетаващо практически и теоретични обучения, бармански лагер, работилници в различни градове и планирането на собствени pop-up барове. Началото на програмата ще бъде дадено на 4 април, вторник, под надслов Bar Master Академия, от професионалния миксолог David Rios, който е носител на титлата „Best Bartender in the World Award” за 2013 г., известните представители на норвежкия коктейлен бар „HIMKOK” - Amanda Marchisio и Piersandro Marchisio, и от големите имена на сладкарската гилдия – шеф Ради Стамболов и шеф Борислав Екзархов, които ще предоставят на участниците ценни знания и напътствия, свързани с барманския занаят. Вторият етап в тазгодишното предизвикателство, до който ще стигнат само 50-те най-добри участници, носи името Boot Camp. В него състезателите ще бъдат пренесени извън зоната си на комфорт чрез сплотяващ двудневен бармански лагер, в който ще получат задълбочени познания за бар индустрията, както и практически съвети за създаването на авторски коктейли и интересно, завладяващо меню. Лектори на участниците в този вълнуващ етап ще бъдат Pekka Pelinen - професионален миксолог за Brown Forman Finland Ltd., Дарко Ангелски и Петра Димитрова, собственици на бар „5L“ и основатели на „Bar Academy Bulgaria“, и други доказани имена в бар културата.

Следващият, вече добре познат, трети етап е свързан с любимите pop-up барове, които за поредна година ще превземат летния сезон и ще дадат възможност на участниците да покажат вече придобитите знания и умения от предходните 2 етапа, както и да развихрят своята вродена креативност, гостоприемство и способности за организация. До последния - четвърти етап от програмата, ще достигнат само 20-те най-отличили се състезатели, които ще премерят сили за титлата „Bar Master на България 2023“. Участниците ще представят свои емблематични коктейли на живо пред публика и жури.

Както всяка година, така и тази, финалът на Bar Masters 2023 ще бъде епичен и оспорван, показващ че коктейлната култура в България не спира да се развива в съответствие със световните тенденции. Освен, че ще грабне титлата Bar Master на България за 2023 г., победителят ще заслужи и парична награда от 5 000 лв. Класиралият се на второ място ще получи награда на стойност 3 000 лв., а този на трето – парична награда от 2 000 лв. Разбира се, организаторите са подготвили и любопитни изненади.

За пета година програмата Bar Masters се провежда с цел създаването на ново поколение бармани в България - професионалисти, които да изградят една сплотена, знаеща, можеща и подкрепяща се общност, която да постави индустрията на най-високо ниво. В търсенето на най-добрия Bar Master на България за 2023 г. ще се включат и едни от най-популярните марки на Кока-Кола ХБК България - обичаната и известна като първата газирана безалкохолна напитка в света - Schweppes, официалният уиски партньор на “THE WORLD’S 50 BEST BARS” - марката Naked Malt, безкомпромисното Gentleman Jack уиски, водка Finlandia, марката Brugal - с над 130-годишна история в създаването на ром, премиум джин брандът BULLDOG, най-новият член в семейството на Jägermeister - „MANIFEST“ и италианското кафе с над 140-годишна история – Caffee Vergnano.