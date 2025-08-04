Рожден ден днес има Веселин Маринов

Рожден ден днес има обичаният от цяла България певец Веселин Маринов.
Празнуват още:
Анна Мария Гюзелева, актриса
Владимир Тотев-Валди, музикант от „Щурците“
Георги Табаков, председател на Български икономически форум
Деян Статулов, сценарист и кинокритик
Илиян Киряков, бивш национал по футбол
Лидия Инджова, актриса
Проф. Огнян Сапарев, литературовед
Томислав Русев, спортен журналист
Цветелина Узунова, журналист
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