Рожден ден днес има Веселин Маринов

Рожден ден днес има обичаният от цяла България певец Веселин Маринов.

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Деян Статулов, сценарист и кинокритик

Илиян Киряков, бивш национал по футбол

Лидия Инджова, актриса

Проф. Огнян Сапарев, литературовед

Томислав Русев, спортен журналист

Цветелина Узунова, журналист

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