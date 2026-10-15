Meteo Balkans : Не ни се смейте, защото ще патите!

Мощните наводнения в Истанбул отнеха живота на двама души и нанесоха сериозни щети по улици, автомобили и сгради. Според метеоролози подобно бедствие е можело да сполети и Южното Черноморие на България, като единствено изместването на бурята с около 150 километра на юг е предотвратило такъв сценарий у нас.

В публикация, придружена от видеокадри на опустошителната стихия в турския мегаполис, от Meteo Balkans отново предупреждават, че Царево, Приморско и Ахтопол са сред най-застрашените населени места, където при толкова интензивни валежи съществува изключително висок риск от тежки наводнения.

В сряда в отделни райони на турския мегаполис количеството на валежите надхвърли 200 литра на квадратен метър. Придошлите води отнесоха автомобили, наводниха жилища, търговски обекти и пътни артерии, а властите затвориха училищата за 15 октомври.

След публикуването на кадрите от наводненията метеоролозите отправиха остро послание към хората, които по-рано са подценявали прогнозите за опасни валежи по българското крайбрежие:

“Истанбул след тази вечер няма да е същият. Помните ли как всички се смееха, че не вали по нашето Черноморие и че плашим хората? Ето ви черноморска влага и пример за това до какво може да доведе тя – и то къде? В Истанбул – най-големия град в Турция! Подобен сценарий “можеше” да се разиграе и в Царево, Приморско или Ахтопол, но този път бедствието е на около 100–150 км от България.

Когато ви пишехме и предупреждавахме, че заради високите температури на морската вода подобни явления са само въпрос на време, мнозина не ни вярваха. Е, ето че се случи! Имаме късмет, че този път бедствието не е в България, но случилото се е трагедия и не бива да се подценява.

Подобни бедствия вече се случиха и в други райони на Средиземноморието, включително в района на Барселона и Южна Франция, където също се наблюдаваха опасни метеорологични явления.

Затова, когато ви предупреждаваме, не бързайте да се смеете, ако прогнозата не се реализира точно в конкретния ден. Метеорологията не е просто въпрос на това дали ще завали днес или утре. Понякога условията за опасни явления се подготвят дни или седмици предварително.

Не всяко предупреждение означава, че бедствието ще се случи веднага. Но това не означава, че рискът не съществува. А понякога сценарият, за който сме предупреждавали днес, може да се реализира след месец”.