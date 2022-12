Тракийският университет награди най-изявените си студенти

На Никулден Тракийския университет награди своите най-изявени студенти през учебната 2021/22 г.. Бяха раздадени над 330 грамоти в 4 категории.

148 за отличен успех (над 5,50), от които 23 на пълни отличници (6,00); 43 на студенти изявени в спорта измежду които са световният шампион по бойно самбо Мариан Димитров и вицеевропейският шампион и шампион от Световната купа по Спортна стрелба – Трап Селин Али; 66 за високи научни постижения като най-изявените са Анна Георгиева - студент в 5 курс „Ветеринарна Медицина“ за участие в изложение ECOMONDO в Римини, Италия – водещо международно събитие в Европа за технологични индустриални иновации, обхващащи всички сектори на кръговата икономика, както и Кахан Челик – МФ, 3 курс, сп. „Медицина” за участие като член в НИП 2/2022, съавтор и презентиращ автор на кратко устно участие в Joint Forum SEEC-IMAB 12-th South-East European Conference of chemotherapy, infections and cancer & 32-st Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria 20-23 October, 2022, Trakia University – Stara Zagora и Съавтор с участие в международна конференция - First International Conference on Technologies for Smart Green Connected Society;

80 за високи постижения в художествено-творческа дейност като най-изявените от тях са студентите от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн Джулиана Гутова, Миглена Колева, Иоанна Виденова, Камелия Димова, Анита Илиева, Недко Боянов, Петя Иванова и Габриела Янкова, както и изпълнителите от академичния рок състав “Макрофагос” Александра Костадинова (5-ти курс Медицина), Антони Дабровски – (6-ти курс, Медицина) Шеймъс МакАлистър (Ветеринарна медицина).

Освен това Зелени Балкани Специални награди на „Зелени Балкани“ бяха връчени на 5-ма изявени студенти на ВМФ, участвали активно в дейността на “Спасителен Център за диви животни” на “Зелени Балкани”: Тетяна Канивец (4-ти курс), Адриана Росенова Джамалова (5-ти курс), Даниел Станимиров Гаджаков (4-ти курс), Габриела Владимирова Белева (4-ти курс).

Главният секретар на университета проф. д-р Ани Златева откри церемонията с думите:

“Уважаеми г-н Ректор, уважаеми представители на ректорското ръководство, уважаеми декани и зам.-декани , скъпи студенти. Днес сме се събрали заради вас в навечерието на един прекрасен български празник, на който празнуват всички български студенти, който е започнал преди 120 години да се отбелязва на датата 8-ми декември. И всъщност на връх един друг прекрасен християнски празник, какъвто е днешния вие сте събрани днес тук в тази зала и тя е преизпълнена с хора, които са показали постижения в учението, науката, в художествената и спортната дейност. Радвам се да ви видя! благодаря ви за вашата активност. Благодаря, че сте положили старание и усилия и днес е наш ред да ви кажем нaшето “Благодаря!”

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков приветства студентите:

“Здравейте, колеги! Аз сигурно съм най-щастливият ректор в България като гледам тази пълна зала с изявени наши студенти в различни области: в учебната работа, в научно-развойната дейност, в спорта, в художествено-творческата активност. Наистина сърцето ми е изпълнено с радост, че мога да ви поздравя днес. Включително и нашите студенти от чужбина. И се радвам, че толкова много наши студенти са наистина в тази зала с толкова сериозни постижения. Видях, че има отличници с 6,00. Видях, че има световни шампиони. Видях, че има изявени в спорта. Видях, че има изявени студенти в научно-развойната дейност. Това много ме радва и аз се гордея с вас и вие сте хората по-нататък, които ще дърпат и университета напред. От тази трибуна искам да ви заявя, че към вас вниманието ще бъде наистина специално на мен като ректор и на цялото ректорско ръководство. И каня тези от вас, които искат да продължат своето кариерно развитие в тракийския университет да го направят веднага след като завършат бакалавърска, магистърска степен. След което да продължат по докторски програми, защото университетът има нужда от лидери като вас. Желая ви да бъдете здрави. Желая ви да бъдете с един весел и добър дух през тези предстоящи празници: студентския празник, рождествените празници, Нова година. Идват с тези празници нови надежди и нови мечти. Желая Ви да имате добро настроение и днес ще продължи моето удоволствие да връча наградите на отличните студенти във всички направления. Благодаря Ви колеги и Ви желая много успех!”