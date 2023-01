Цунами в Nexo след обиските в София! Страшна драма

Големият крипто кредитор Nexo („Нексо“) беше поразен от цунами от изтегляния на клиенти, след като офисът на компанията в България стана обект на полицейска акция, съобщава сайтът Cryptonews.

Обискът на Nexo в София бе извършен в четвъртък в повече от 15 офиса и други обекти в София, съобщава Ройтерс, като добавя, че в операцията са участвали над 300 следователи, полицаи и служители по сигурността.

Nexo е разследван за измами, пране на пари и укриване на данъци, съобщиха множество медии. В изявление на българската прокуратура бизнесът на Nexo е определен като „незаконна престъпна дейност“.

Не е изненадващо, че обискът в обекти на Nexo в София доведе до вълна от изтегляния на клиенти от платформата за крипто кредитиране и вземане на заеми, пише Cryptonews.

Изходящите потоци бяха разкрити в Туитър от фирмата за блокчейн разузнаване Arkham („Аркам“), която обяви, че е регистрирала истинско „наводнение от изходящи потоци“ от портфейлите на Nexo.

Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.



This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.



Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1 pic.twitter.com/ylPDn9j91z