Нови решения за Средния коридор, София прави инвестиционен форум
Външният министър Велислава Петрова постави развитието на връзките с Централна Азия сред приоритетит...
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Средният коридор. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Външният министър Велислава Петрова постави развитието на връзките с Централна Азия сред приоритетит...
Темата е ключова както за страната ни, така и за цяла Европа с оглед на развитието на транспортните...
Докато у нас години наред се дъвчеше темата „Боташ“, Доналд Тръмп изпревари Европа с цяла година, а...