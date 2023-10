Празник за създателите на игри е новият хибриден формат Game Dev Day

Game Dev Day, първото по рода си хибридно събитие, включващо изложение и конференция за създателите на видео, мобилни, VR и настолни игри, става част от петото издание на фестивала Sofia Games Night (4-ти ноември, събота), който се организира в партньорство с ARRISE powering Pragmatic Play - един от водещите доставчици на съдържание за iGaming индустрията, както и с подкрепата на българското game dev студио Incineration productions.

Game Dev Day събитието, което ще се проведе от 12:00 до 21:00 ч. в новото мултифункционално пространство „Чистилището“ (ул. „Индустриална“ 7), си поставя за цел да отговори на нуждите на независимите български разработчици и създатели на игри, но е отворено и за професионалисти от game dev индустрията, както и за ентусиасти и хора, които са любопитни и искат да стартират кариера в тази област.

Освен сцена за изява, достъп до нова публика за инди студиата, както и възможност да тестват игрите си, Game Dev Day ще има много сериозна лекционна програма, благодарение на звездния състав от технологични експерти, които се включват в инициативата.

"Game Dev Day е нов начин за българските създатели на игри да представят работата си и да открият нови възможности и партньори. Събитието дава шанс на широката публика да се срещне с разработчици от България, a конферентната програма ще предостави ценни знания от водещи технологични експерти. Надяваме се събитието да се превърне в традиция и да представя лицето на българската game dev сцена“, споделя Хелиана Велинова, организатор на Sofia Game Night.

Компаниите, които ще представят игри в рамките на Game Dev Day 2023 са Incineration Productions JSC, Sly Foxes Games, Kuker The Board Game, Rs11_s21_N, Imperia Online JSC, Brick3D, Pi-Dev, Tales of Realms and Ruins, NASTOLA.bg, Dreamteck, Veselie Studios, VertexBee Studio, Revival Design, Wild Gamer Studios, Blood Bowl Bulgaria, Велбъжд Софтуер, Concept Studio, Bored Kitten, EcoHunt, Kyodai, PUNCHev Group, Boarderia, Сдружение „Възможности без граници“, Nedi Games, както и студентите от ARC Academy, които ще представят игри, които са разработили по време на обучението си.

Конферентната част на Game Dev Day включва серия от лекции, включително панел-дискусия "Life as an Indie", посветен на свободните творци, където Иван Атанасов (фрийленс дизайнер, консултант и лектор), Виктор Кетипов (Kipi Interactive), Юрий Попов (Incineration Productions JSC) и Димитър Цапрев (Dreamteck) ще споделят своя опит. Следва лекция за видеоигри, озаглавена "Fairy Tales Autochess," представена от Иван Паунов, който ще сподели 5 ключови извода за индустрията. Вирджиния Кирова от Incineration Productions ще говори за продуцирането на игри, лекцията на адв. Георги Кънев (Kinstellar) е на тема "Права върху интелектуалната собственост при създаването на видео игри“, а Тодор Митов от Българския ICT Cluster) ще представи лекция със заглавие "Erasmus for Young Entrepreneurs" - как да стартираме собствен бизнес с помощта на опитен предприемач.

Събитието ще завърши с лекцията “AI и бъдещето на game индустрията“, в която ще се обсъди роляата на изкуственият интелект и начина, по който създаваме, играем и изживяваме игрите. Лектор ще бъде Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ и БРАИТ, изпълнителен директор на Imperia Online.

Повече информация ще намерите на www.sofiagamenight.com

