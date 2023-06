Пол Маккартни призна, че за създаването на последния запис на Бийтълс е ползван ИИ

Бившият фронтмен на Wings Пол Маккартни каза, че изкуственият интелект е бил използван при създаването на „последния запис на Бийтълс“, който ще бъде издаден по-късно тази година. В интервю за програмата Today на BBC Radio 4 за популяризиране на нова фотографска изложба, Маккартни споменава песента в отговор на въпрос относно използването на AI за пресъздаване на ранните вокали на Бийтълс.

Според Маккартни, технологията, разработена за неотдавнашния документален филм на Бийтълс Get Back , е успяла да извлече вокалите на Джон Ленън от запис на касета с ниско качество, за да създаде основата за песента.

„И така, когато стигнахме до това, което ще бъде последният запис на Бийтълс – това беше демо, което Джон имаше, върху което работихме и току-що го завършихме и ще бъде пуснато тази година – успяхме да вземем записа на гласа на Джон и да го пречистим чрез този AI, така че след това да можем да миксираме записа, както бихте направили обикновено“, каза Маккартни.

„Успяхме да използваме това, когато Питър Джаксън направи филма Get Back , където ние правехме албума Let It Be“, каза Маккартни. „Той успя да извади гласа на Джон от малка касета, където беше той и пиано и ги раздели с AI.

Въпреки че Маккартни не назовава песента директно, BBC News отбелязва, че това вероятно е песен, наречена „Now and Then“, която първоначално е записана от Джон Ленън преди смъртта му през 1980 г. Смята се, че оригиналният запис е засегнат от електрически бръмчащ звук и беше част от демо касета, записана в апартамента на Ленън в Ню Йорк.

Две други песни от тази демо касета, озаглавени „Free as a Bird“ и „Real Love“, бяха издадени през 90-те години в сътрудничество с останалите Beatles като част от антологичен проект.

Въпреки че е развълнуван от възможността да използва AI за възстановяване на стари записи, Маккартни каза, че е „някак страшно“ да чуеш гласа на Джон Ленън да пее една от неговите песни. „Според него изкуственият интелект има и добра, и лоша страна, но "трябва да видим докъде води това.“