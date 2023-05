Основателят на Nothing говори за бъдещето на смартфона Phone (2) и планира пускането му през юли

Съоснователят на Nothing, Карл Пей, даде ексклузивно интервю за Forbes. Първото нещо, което Пеи каза, беше, че създаването на смартфон не е за хора със слабо сърце. "Индустрията на смартфоните несъмнено е една от най-предизвикателните в света. Свидетели сме на провала на много известни компании." Всъщност Amazon, LG, HTC или Siemens вече не произвеждат смартфони. Въпреки това Пей е уверен, че Nothing има своя шанс.

"С Nothing искаме да върнем усещането за вълнение в индустрията, като създаваме страхотни продукти, които се чувстват специални, различни и забавни", казва той. Първият смартфон на Nothing стартира добре, като от него бяха продадени около 750 000 бройки, което е около половината от броя на продадените iPhone-и от първо поколение.

Пей редовно използва iPhone като референция. Според него "Apple непрекъснато набира скорост спрямо Android, но в момента няма наистина интересна алтернатива, особено за младото поколение". Пей твърди, че е постигнал един от най-високите проценти на приемане на потребителите от iOS към Android, три до четири пъти повече от тези на другите производители.

Пей отбеляза изобилието от концептуални проекти онлайн, вдъхновени от продуктите на Nothing, и появата на джаджи от известни марки в стила на Nothing Phone (1). Подобен ентусиазъм за нови дизайнерски концепции е проявяван и преди от Apple. А прозрачните джаджи, вдъхновени от Nothing Phone, сега са на мода, като например най-новите слушалки Studio Buds+ на Apple от Beats.

Пей смята, че американският пазар е най-обещаващ за новия Nothing Phone (2). Той е убеден, че младото поколение, което търси нови преживявания, е готово да изпробва оригиналните нови продукти, независимо от името на производителя. "Като се има предвид, че на американския пазар на практика няма реална алтернатива на Apple, това представлява добра възможност за Phone (2)" - добави той.

Карл Пей продължи да споделя мислите си относно избора на техническото "ядро" на предстоящия смартфон: "Snapdragon 8+ Gen 1 е доказан процесор. Той беше щателно тестван и оптимизиран през годината след представянето му. Даваме приоритет на потребителското изживяване пред първото място в надпреварата на спецификациите. Цената на най-новите технологии не винаги е оправдана от гледна точка на ползата за потребителя. Изборът на Snapdragon 8+ Gen 1 гарантира, че Phone (2) остава достъпен, като същевременно предоставя значително подобрени функции спрямо своя предшественик."

Новият модел ще получи батерия с капацитет 4700mAh, което е малко повече от 4500mAh на Phone (1). Но в комбинация с ефективността на чипа Snapdragon 8+ Gen 1 това може да увеличи производителността с 80% спрямо Phone (1). Имайте предвид, че капацитетът на батерията на Phone (2) далеч надхвърля този на най-новия iPhone 14 Pro (3200 mAh) и дори на iPhone 14 Pro Max (4323 mAh).

За да завърши разказа си, Пей сподели планираната дата на пускане на новия смартфон на пазара. Глобалната премиера на Nothing Phone (2) е планирана за юли.