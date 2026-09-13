Ключово решение за нотариусите. Заверяват следите в интернет
И в момента може да се доказва автентичност на скрийншотове, но тя е много по-трудна
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И в момента може да се доказва автентичност на скрийншотове, но тя е много по-трудна
Процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование се опростява. Отпада изискването за заверка с апостил и академични справки, изд...
София. Отпада нотариалната заверка при прехвърляне на собствеността върху автомобил. Това съобщи вицепремиерът Даниела Бобева след редовното заседание...