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Марадона заспа дълбоко, а кадърът бързо наводни социалните мрежи
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Марадона заспа дълбоко, а кадърът бързо наводни социалните мрежи
Мъж и жена пострадаха, след като шофьор на такси заспа и возилото се заби в мантинелата на главен път Е-79. Катастрофата е станала във вторник около 1...
Морган Фрийман заспа за кратко по време на съвместно интервю с Майкъл Кейн, с когото си партнират във филма "Зрителна измама". По време на разговора с...