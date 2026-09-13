Засилени мерки за сигурност в столицата. Какво се случва
Знакова фигура идва в България
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Знакова фигура идва в България
София. Нови мерки по магистралите в края на празничните дни. От днес до 7 май ще има по две ленти от Варна към София по магистрала „Хемус", за да се о...
Ню Йорк. Американските власти са взели засилени мерки за сигурност по повод традиционния маратон в Ню Йорк, който се провежда в неделя. В него ще учас...