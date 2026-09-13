АБВ: Да не се посяга на социалните придобивки
Не бива да се посяга на социалните придобивки като наказание, ако не гласуваш. Румен Петков от АБВ обясни в ефира на БНТ, че партията му стои зад задъ...
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Не бива да се посяга на социалните придобивки като наказание, ако не гласуваш. Румен Петков от АБВ обясни в ефира на БНТ, че партията му стои зад задъ...
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