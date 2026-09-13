Веласкес призна за Ясен Петров
Треньорът на Левски даде пресконференция преди мача със Спартак (Варна)
Следете всички новини, анализи и коментари за Ясен Петров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Треньорът на Левски даде пресконференция преди мача със Спартак (Варна)
Ясен Петров отбеляза 10-ата си година в китайския футбол с ново постижение
Селекционерът повика 10 легионери, сред тях и дебютанта Едисон Йорданов
Ще играят само тези които са във форма, обяви новият селекционер на националния по футбол
Босът на ЛУдогорец с подробности за избора на новия селекционер
Александър Димитров остава начело на младежите, Костадин Гергинов поема съдиите
Прибирам се у дома, заяви родният специалист
Воденият от Ясен Петров "Шъдзяджуан" се сдоби със звездно попълнение. Става дума за 36-годишния Ейдур Гудьонсен, който през миналия сезон рита за "Бол...
Враца. Старши треньорът Ясен Петров и спортният директор Валентин Станчев са аут от "Ботев" Враца след като отборът падна и от разпадащия се "Спартак"...
Под Вола се връща легендата Румен Ненов като наставник на треньорите