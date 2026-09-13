Батак в Търговския регистър. 1 млн. отчета необработени
Изчегъртване! Излетя и шефката на Агенцията по вписванията
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Изчегъртване! Излетя и шефката на Агенцията по вписванията
От 27 юли сайтовете на Търговския регистър и Имотния регистър се обединяват в един
Новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията е Елена Маркова. Тя до момента заемаше длъжността на заместник на изпълнителния директор. Съ...
Бунтарът Венцислав Спиридонов списвал вестника на университета, участвал в стачки