Не иска и да чуе за него! Дъщерята на Ванко 1 отряза Джизъса (снимки)
Какво се е случило между тях
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Какво се е случило между тях
Бившият футболист ще става зет на бившия рапър
Драмите на Благой Георгиев нямат край
Благой Георгиев се обясни в любов на дъщеря му Ивана
Благой Георгиев се обясни в любов в ефир
С какво е свързана тя
Много често Георгиев отскача до Пловдив. Истината вчера лъсна
Треньорът Брунко Акрапович вече няма нужда от младока
Пловдив. Бившият хотел на рапъра Ванко 1 ще се превърне в районно кметство, след като в него се нанесе администрацията на пловдивския район "Източен"....
Пловдив. Община Пловдив ще вложи 1,5 милиона лева в ремонта на хотела на Ванко 1. Парите ще бъдат заделени от бюджета за следващата година и ще бъдат...