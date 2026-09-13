Процедурата за приватизация на Toshiba ще бъде открита още утре
Toshiba завърши последното тримесечие с нетна загуба от 180 млн. долара
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Toshiba завърши последното тримесечие с нетна загуба от 180 млн. долара
Дискусиите относно бъдещото поглъщане все още продължават и не е напълно сигурно, че преговорите ще доведат до сделка
Токио. Toshiba Corp е близо до подписаване на споразумение за изграждане на ядрен реактор в България на стойност 500 млрд. йени (4.87 млрд. долара), п...