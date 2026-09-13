Мълния подпали две къщи, вятър събори 12 дървета
Мълния подпали две къщи, а вятър със скорост 16 м в секунда е съборил 12 дървета по време на буря, разразила се в сряда вечер над Видин, съобщиха от о...
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Мълния подпали две къщи, а вятър със скорост 16 м в секунда е съборил 12 дървета по време на буря, разразила се в сряда вечер над Видин, съобщиха от о...
15-метрова топола по улица „Христо Ботев" във Видин е паднала върху движещ се автомобил, съобщиха от полицията във Видин. Ранено е момче, което се е в...
Плевен. Бивши военни и техните семейства протестират в Плевен срещу предстояща сеч на дърво, засадено преди Първата световна война. Топола с обико...
Кърджали. 20-метрова топола се стоварила върху селскостопанска постройка в местността "Върбалака" в Кърджали, вследствие на силния вятър в петък, съоб...