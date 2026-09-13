Всичко за Томина Неделя

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Днес е Томина неделя

Днес е Томина неделя

В първата неделя след Възкресение Христово почитаме паметта на апостол Тома - един от 12-те христови ученици. Тази година Томина неделя е на 8 май....

08 май | 8:45
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Томина неделя е

Томина неделя е

Християните почитат паметта на един от дванадесетте Христови ученици - св. апостол Тома през първата неделя след Великден. След възкресението на Божи...

19 април | 7:04
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Днес почитаме Св. Тома

Днес почитаме Св. Тома

Християните почитат паметта на един от дванадесетте Христови ученици - св. апостол Тома през първата неделя след Великден. След възкресението на Божи...

27 април | 9:42
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Разтурни понеделник е

Разтурни понеделник е

София. Днес е Разтурни понеделник. На втория ден от Великден трябва да се „размятват" яйцата във всеки дом, за да може в него да няма градушка, всички...

21 април | 7:16
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