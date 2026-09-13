Какво отбелязваме на Томина неделя след Великден
Църквата припомня срещата на апостол Тома с Христос, а народът пази древни пролетни обичаи
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Църквата припомня срещата на апостол Тома с Христос, а народът пази древни пролетни обичаи
Почитаме апостола, който не вярвал в Христовото възкресение
Възкресението на Христос донася просветление за всички
Празникът е познат още като Светла неделя или Празна неделя
Краткото неверие на апостол Тома става олицетворение на миговете на колебание и съмнение, в които изпада всеки човек
На Томина Неделя да почерпят Тома, Томислав, Томислава
На този ден Иисус Христос дава специална власт на своите ученици – да прощават грехове
В първата неделя след Възкресение Христово почитаме паметта на апостол Тома - един от 12-те христови ученици. Тази година Томина неделя е на 8 май....
Християните почитат паметта на един от дванадесетте Христови ученици - св. апостол Тома през първата неделя след Великден. След възкресението на Божи...
Християните почитат паметта на един от дванадесетте Христови ученици - св. апостол Тома през първата неделя след Великден. След възкресението на Божи...
София. Днес е Разтурни понеделник. На втория ден от Великден трябва да се „размятват" яйцата във всеки дом, за да може в него да няма градушка, всички...
За пръв път Добридолската света обител остава пуста на Томина неделя
София. В първата неделя след Възкресение Христово Православната църква отбелязва Томина неделя. На 12 май се почита паметта на апостол Тома - един от...