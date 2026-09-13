Пипнаха телефонен измамник „лекар”
Монтана. Полицията в Монтана задържа телефонен измамник в село Помеждин, съобщиха от областната дирекция на МВР. В понеделник към обяд той позвънил на...
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Монтана. Полицията в Монтана задържа телефонен измамник в село Помеждин, съобщиха от областната дирекция на МВР. В понеделник към обяд той позвънил на...
Благоевград. Полицаи от Сандански спипаха мъж, който измамил пенсионер. След проведени издирвателни мероприятия полицейски служители са задържали учас...
Стара Загора. Телефонен измамник е бил арестуван при полицейска акция на полицията в събота в областния град. Задържаният е П.С., на 37 години от Стар...