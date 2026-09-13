Всичко за Телефонен Измамник

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Заловиха телефонен измамник

Заловиха телефонен измамник

Благоевград. Полицаи от Сандански спипаха мъж, който измамил пенсионер. След проведени издирвателни мероприятия полицейски служители са задържали учас...

28 август | 11:31
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