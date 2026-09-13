Всичко за Тайра Банкс

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Тайра Банкс стана майка

Тайра Банкс стана майка

Супермоделът, актриса, певица, телевизионна водеща и продуцент Тайра Банкс обяви, че с норвежкия фотограф Ерик Асла, са станали горди родители на момч...

28 януари | 13:48
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Тайра пробва ин витро

Тайра пробва ин витро

Тайра Банкс има всичко в този свят - красота, пари, успех, признателност, любящ мъж до себе си, но няма дете. Това е драмата в живота на невероятната...

17 септември | 20:00
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Тайра се завръща

Тайра се завръща

След четиригодишна пауза бившият супермодел Тайра Банкс отново се завръща на телевизионния екран. Въпреки че през 2010 г. красавицата обяви, че се от...

06 юни | 19:15
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