Тайра Банкс стана майка
Супермоделът, актриса, певица, телевизионна водеща и продуцент Тайра Банкс обяви, че с норвежкия фотограф Ерик Асла, са станали горди родители на момч...
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Супермоделът, актриса, певица, телевизионна водеща и продуцент Тайра Банкс обяви, че с норвежкия фотограф Ерик Асла, са станали горди родители на момч...
Тайра Банкс има всичко в този свят - красота, пари, успех, признателност, любящ мъж до себе си, но няма дете. Това е драмата в живота на невероятната...
Моделката Тайра Банкс заяви, че би била милиардерка, ако не беше толкова красива, пише сп. "Ню йорк таймс". На въпроса: "Ако не беше родена с такава х...
След четиригодишна пауза бившият супермодел Тайра Банкс отново се завръща на телевизионния екран. Въпреки че през 2010 г. красавицата обяви, че се от...