Джонсън вдига знамето "на правителството на народа"
"Откровено призовавам всички от двете страни на този, продължил три години и половина спор, призовавам всички да намерят начин да го приключат и да по...
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"Откровено призовавам всички от двете страни на този, продължил три години и половина спор, призовавам всички да намерят начин да го приключат и да по...
Лондон. Президентът Росен Плевнелиев ще присъства на 17 април на траурната церемония за погребението на премиера (1979-1990 г.) на Обединеното кралс...
Високопоставени служители на полицията и политици се срещнаха в Лондон, за да уточнят последните детайли за погребението на Маргарет Тачър, след като...