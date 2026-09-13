Пак скандал със свастики и чаши с Хитлер в Несебър. Разнасят ни из Европа
Полски журналист излезе със статия, след почивка в България
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Полски журналист излезе със статия, след почивка в България
Днес той подаде оставка
Стара Загора. Нашарен със свастика осъмна паметникът на загиналите антифашисти в централния старозагорски парк „Пети октомври" в четвъртък. Малко по-...