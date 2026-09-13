Иран призна, че е свалил украинския самолет
Виновниците ще бъдат наказани, твърдят в Техеран
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Виновниците ще бъдат наказани, твърдят в Техеран
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