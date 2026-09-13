ALI се завръщат на сцена с ново звучене и премиера на неиздавани песни
Първият концерт на групата ще е на 29 април в столичния клуб „Строежа“
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Първият концерт на групата ще е на 29 април в столичния клуб „Строежа“
Билетите ще бъдат в продажба от 21 март в
Десетилетие музикален бунт
Fest Team и Строежа представят - JEREMY? Големият концерт
Събитието ще се състои на Столичния колодрум
Управителят на заведението Мартин Михайлов
София. Концертът на Рут Колева и Стефан Вълдобрев, който трябваше да се състои тази вечер в "Маймунарника" в Борисовата градина се отменя. От "Маймун...
София. Култовото заведение "Строежа" в Студентски град затваря врати. Новината обявиха от бара на официалната си страница във Facebook. "Строежа (Сту...