No More Many More празнуват 10 години с нова песен и голям концерт в София

Самородни, широкоспектърни и винаги свободни, No More Many More са научили много за десетилетие на българската музикална сцена, но едно е сигурно – алтернативната група не прави компромиси със стила си и запомнящите им мелодии, силни текстове на български и отличителни мъжки двугласия са разпознаваеми не само от техните фенове.

Артистичната свобода е сапуненото мехурче, което се носи във въздуха вече десет години около фронтмена, основен композитор и текстописец на бандата Методи Кръстев и увлича публиката. А No More Many More са обичани и заради своята активна гражданска позиция и мнения, които смело изразяват в песните си от 2013 година.

Днес, 10 години по-късно, No More Many More продължават систематично и постоянно напред и носят любовта към музиката и бунта в сърцата си. В този важен момент от кариерата си, групата ще зарадва феновете си с перфектната музикална вечер - концерт и премиера на нова песен. „Няма бивши хъшове“ ще прозвучи за първи път на живо на 28 септември в клуб Stroeja Open Air, където No More Many More се качват на сцената, за да празнуват с много приятели, част от които ще се включат и с изненадващи изпълнения заедно с бандата.

В новия проект групата си партнира с актьора Валери Йорданов и неговата дъщеря - Яна Йорданова, която също пее в парчето. Музикалното видео, на което Валери е и режисьор, съчетава документални кадри от работата на групата в студиото, както и кадри от „Хъшове“ на режисьора Александър Морфов. Песента е пряко свързана с битките в Народния театър и отразява и обществения пейзаж в страната. Групата застава в подкрепа на позицията на Валери, с когото, освен че са близки приятели, работят и по саундтрака на филма „Шекспир като улично куче“, спечелил шест награди „Златна Роза“ миналата есен. Театралният и филмов актьор, визионер и режисьор споделя, че е фен на бандата именно заради усещането за чест и смисъл, което споделя с тях.

На 28 септември в Stroeja Open Air No More Many More и Валери Йорданов ще направят и видеото към „Няма бивши хъшове“, което ще бъде достъпно за всички на другия ден в 11:00 в YouTube канала на бандата.

Събитието е без вход, но всеки може да подкрепи групата по един или друг начин, а детайлите във Facebook вижте тук.

