Ман. Сити с 18-а поредна победа
"Гражданите" надвиха Арсенал в Лондон с 1:0
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"Гражданите" надвиха Арсенал в Лондон с 1:0
Футболната асоциация наказва звездата на Ман.Сити за скандала му с Джо Гомес
Камата лично се обадил на английския национал
"Добър ход, поздравления за вас, господин Борисов, написа в Twitter футболиста
Компанията му за обувки иска звездата на Ман Сити за рекламно лице
Рахийм Стърлинг е заделил 14 230 евро от седмичната си заплата от 256 000 евро за пиано "Ямаха" и взима уроци, за да може да го използва, твърди "Дейл...
"Манчестър Сити" записа втора поредна победа на лятното си турне в Мелбърн. „Гражданите" сразиха отбора на Рома с 5:4 след изпълнение на дузпи (2:2 в...
Рахийм Стърлинг ще пропусне турнето на "Ливърпул" в Австарлия и Далечния Изток, след като ръководството на "мърсисайдци" продължават преговорите за пр...
Рахийм Стърлинг не се появи на днешната тренировка на "Ливърпул". Крилото, което се опитва да избяга от "мърсисайдци" в посока "Манчестър Сити" се е о...